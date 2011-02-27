Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Дивіться, шановне панство, які дива відбуваються після всього того скигління А що ж далі буде
Успіх написав:Ехххххх, як приємно бачити, як народ "тверезіє"👍))) просто на очах)) А, особисто я, впевнений на 90%, що найближчі 3-4тижні будуть, майже без напрягу/без зайвої метушні віддавати долярчики... -
Стосовно РВС підтверджую, курс 37,75 + комісія за конвертацію 2% == друге місце за жадібністю після Ідеї