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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:56
Evgeny написав:
В вашей таблице по евро, отображается ОТП банк с курсом.
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mustbe
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Додано: Чет 27 жов, 2022 22:01
mustbe написав:
Как жаль, что на форуме нет дизлайков.
А я вважаю це дуже гарною фішкою фінансів. В наш час і так багато негативу...
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