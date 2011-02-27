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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:56
Evgeny написав:
В вашей таблице по евро, отображается ОТП банк с курсом.
Вам показалось
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mustbe
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Додано: Чет 27 жов, 2022 22:01
mustbe написав:
Как жаль, что на форуме нет дизлайков.
А я вважаю це дуже гарною фішкою фінансів. В наш час і так багато негативу...
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:19
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:22
Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Ему еще кутёж на Мадагаскаре отбить нуна
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:09
Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:20
asti написав: Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)
но при этом доллары продают по 37,50
уже многие банки отказлись от этой идеи. но при этом есть интересные предложения на рынке.
очень сильное влияние оказал Приват на рынок
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Evgeny
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:43
Evgeny написав: asti написав: Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)
но при этом доллары продают по 37,50
уже многие банки отказлись от этой идеи. но при этом есть интересные предложения на рынке.
очень сильное влияние оказал Приват на рынок
какие банки и от какой идеи отказались ?
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