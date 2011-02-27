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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 238239240241>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:56

  Evgeny написав:В вашей таблице по евро, отображается ОТП банк с курсом.

Вам показалось ;)
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 22:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Как жаль, что на форуме нет дизлайков.


А я вважаю це дуже гарною фішкою фінансів. В наш час і так багато негативу...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:19

ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:22

  Evgeny написав:ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80

Ему еще кутёж на Мадагаскаре отбить нуна :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:09

  Evgeny написав:ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:20

  asti написав:
  Evgeny написав:ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)

но при этом доллары продают по 37,50

уже многие банки отказлись от этой идеи. но при этом есть интересные предложения на рынке.
очень сильное влияние оказал Приват на рынок
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:43

  Evgeny написав:
  asti написав:
  Evgeny написав:ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)

но при этом доллары продают по 37,50

уже многие банки отказлись от этой идеи. но при этом есть интересные предложения на рынке.
очень сильное влияние оказал Приват на рынок

какие банки и от какой идеи отказались ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:54

J
Например Конкорд своими курсами
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:03

Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:26

Re: Клуб 100к - час настав!©)))

  alter написав:Дивіться, шановне панство, які дива відбуваються після всього того скигління :lol
А що ж далі буде

  Успіх написав:Ехххххх, як приємно бачити, як народ "тверезіє"👍))) просто на очах))
А, особисто я, впевнений на 90%, що найближчі 3-4тижні будуть, майже ;) без напрягу/без зайвої метушні віддавати долярчики... -


Стосовно РВС підтверджую, курс 37,75 + комісія за конвертацію 2% == друге місце за жадібністю після Ідеї

Що за виривання слів з контексту???
Було весь допис скопіювати!
А там далі писало, що через 3-4тижні - все кардинально зміниться - буде навпаки ;)
  Evgeny написав:Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60

Як так? :shock: :mrgreen:
Невже Успіх тут 2 місяці намагався донести правду віруючим у роздачу "рожевих поні", а вони лише злісно відгавкувались і намагались вкусити???)))
Не може бути!!!! :mrgreen:

#аяжказав!©😉

п.с.
А варіантів було не густо))
1. Банки будуть "мурижити"/морочити голову - лиш би не віддавати, чи максимально відтягнути видачу долярчиків з конвертаційних депо))
2. Курс впаде під 38 щоб "здати" долярчики... - і тоді, немає сенсу забирати/витягувати їх з банків))

Або - і 1 і 2 пункт буде працювати разом в тандемі))))))))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 жов, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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