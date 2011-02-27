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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:56
Evgeny написав:
В вашей таблице по евро, отображается ОТП банк с курсом.
Вам показалось
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Додано: Чет 27 жов, 2022 22:01
mustbe написав:
Как жаль, что на форуме нет дизлайков.
А я вважаю це дуже гарною фішкою фінансів. В наш час і так багато негативу...
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:19
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
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Evgeny
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:22
Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Ему еще кутёж на Мадагаскаре отбить нуна
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:09
Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:20
asti написав: Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)
но при этом доллары продают по 37,50
уже многие банки отказлись от этой идеи. но при этом есть интересные предложения на рынке.
очень сильное влияние оказал Приват на рынок
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Evgeny
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:43
Evgeny написав: asti написав: Evgeny написав:
ПУМБ прикалывается.
Сегодня евро на депозит продаёт по 38,02
На улице 38,80
Я всё больше убеждаюсь в том что нужно завязывать с этими конверт-депо. Хотя, нужно отдать должное НБУ миссию по снижению давления на курс они выполнили//)
но при этом доллары продают по 37,50
уже многие банки отказлись от этой идеи. но при этом есть интересные предложения на рынке.
очень сильное влияние оказал Приват на рынок
какие банки и от какой идеи отказались ?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:54
J
Например Конкорд своими курсами
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Evgeny
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:03
Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60
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Evgeny
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:26
alter написав:
Дивіться, шановне панство, які дива відбуваються після всього того скигління :lol
А що ж далі буде
Успіх написав:
Ехххххх, як приємно бачити, як народ "тверезіє"
👍))) просто на очах))
А, особисто я, впевнений на 90%, що найближчі 3-4тижні будуть, майже без напрягу
/без зайвої метушні віддавати долярчики
... -
Стосовно РВС підтверджую, курс 37,75 + комісія за конвертацію 2% == друге місце за жадібністю після Ідеї
Що за виривання слів з контексту???
Було весь допис скопіювати!
А там далі писало, що через 3-4тижні - все кардинально зміниться - буде навпаки
Evgeny написав:Доллар посіпался уже
39,45 прием ...скоро лафа закончится
(((
Евро 38,60
Як так?
Невже Успіх тут 2 місяці намагався донести правду віруючим у роздачу "рожевих поні", а вони лише злісно відгавкувались і намагались вкусити???)))
Не може бути!!!!
#аяжказав!©😉
п.с.
А варіантів було не густо))
1. Банки будуть "мурижити"/морочити голову - лиш би не віддавати, чи максимально відтягнути видачу долярчиків з конвертаційних депо))
2. Курс впаде під 38 щоб "здати" долярчики... - і тоді, немає сенсу забирати/витягувати їх з банків))
Або - і 1 і 2 пункт буде працювати разом в тандемі))))))))
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 28 жов, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Успіх
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