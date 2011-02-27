|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:31
судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:38
Evgeny написав:
..скоро лафа закончится (((
Депозит 100000 грн под 18% минус налог за 3 месяца даст 3660 грн.
Если при конвертационном дельта меньше и принимать на себя валютные риски - то депозит в грн предпочтительнее.
Или если валюта на текущем без дела - снял - продал - конвертнул - так же в банке тока цифирки немного больше. Как бы так
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8012
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 798 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:44
Evgeny написав:Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60
Да, аж жалко сдавать. Подожду 1 числа
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5269
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|50566
|
|
|5
|25230
|
|
|3
|6002
|
|