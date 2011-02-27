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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:31

судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:..скоро лафа закончится (((


Депозит 100000 грн под 18% минус налог за 3 месяца даст 3660 грн.
Если при конвертационном дельта меньше и принимать на себя валютные риски - то депозит в грн предпочтительнее.

Или если валюта на текущем без дела - снял - продал - конвертнул - так же в банке тока цифирки немного больше. Как бы так
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60
Да, аж жалко сдавать. Подожду 1 числа
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:59

  Investor_K написав:
  Evgeny написав:..скоро лафа закончится (((


Депозит 100000 грн под 18% минус налог за 3 месяца даст 3660 грн.
Если при конвертационном дельта меньше и принимать на себя валютные риски - то депозит в грн предпочтительнее.

Или если валюта на текущем без дела - снял - продал - конвертнул - так же в банке тока цифирки немного больше. Как бы так

гарантуєте стабільність готівкового курсу USD/UAH аж до лютого?
а як бути тим, хто вклав гривню рік тому на річний депозит під 9%, порахуєте дохідність і порівняєте із доларовим депозитом під 0.01%?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:хто вклав гривню рік тому на річний депозит під 9%,
Интересно а много знатоков сидящих целыми днями на форуме на год положили на дело под 9%. в грн.???
Лично я в это время год назад начал активно всё забирать из банков и переводить в у.е., т.к. уже активно шли сводки о прибл. войне.
Игорь Алексеевич
 
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