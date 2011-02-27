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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:31
судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:38
Evgeny написав:
..скоро лафа закончится (((
Депозит 100000 грн под 18% минус налог за 3 месяца даст 3660 грн.
Если при конвертационном дельта меньше и принимать на себя валютные риски - то депозит в грн предпочтительнее.
Или если валюта на текущем без дела - снял - продал - конвертнул - так же в банке тока цифирки немного больше. Как бы так
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:44
Evgeny написав:Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60
Да, аж жалко сдавать. Подожду 1 числа
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:59
Investor_K написав: Evgeny написав:
..скоро лафа закончится (((
Депозит 100000 грн под 18% минус налог за 3 месяца даст 3660 грн.
Если при конвертационном дельта меньше и принимать на себя валютные риски - то депозит в грн предпочтительнее.
Или если валюта на текущем без дела - снял - продал - конвертнул - так же в банке тока цифирки немного больше. Как бы так
гарантуєте стабільність готівкового курсу USD/UAH аж до лютого?
а як бути тим, хто вклав гривню рік тому на річний депозит під 9%, порахуєте дохідність і порівняєте із доларовим депозитом під 0.01%?
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flyman
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:57
flyman написав:
хто вклав гривню рік тому на річний депозит під 9%,
Интересно а много знатоков сидящих целыми днями на форуме на год положили на дело под 9%. в грн.???
Лично я в это время год назад начал активно всё забирать из банков и переводить в у.е., т.к. уже активно шли сводки о прибл. войне.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:11
Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
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Andrey2512
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:14
Andrey2512 написав:
Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
Аналогично. Успел до блекаута
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:24
flysoulfly написав:
судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?
Звонил сегодня в ОТП.
Горячая линия говорит что нет.
А в отделении говорят что принимают.
Вот такой у них барак.
Курс заоблрачный.
37,96+0,5% за конвертацию, итого 38,12
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Evgeny
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:27
Evgeny написав: flysoulfly написав:
судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?
Звонил сегодня в ОТП.
Горячая линия говорит что нет.
А в отделении говорят что принимают.
Вот такой у них барак.
И какой правильный ответ ? Да или нет ?
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mustbe
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:34
Evgeny написав: flysoulfly написав:
судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?
Звонил сегодня в ОТП.
Горячая линия говорит что нет.
А в отделении говорят что принимают.
Вот такой у них барак.
Курс заоблрачный.
37,96+0,5% за конвертацию, итого 38,12
Не такой уж и заоблачный неделю назад открывался в Авале по 37,95, уже жалею, что так дорого, но...
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asti
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