RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 240241242243>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:34

Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
larynya
 
Повідомлень: 16
З нами з: 23.02.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:35

  Ромасик написав:
Evgeny написав:Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60
Да, аж жалко сдавать. Подожду 1 числа

Там не відомо що буде з експортом зернових. Домовленість діє до кінця цього місяця. Що русня придумає. Ото таке.
alex lem
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 25.12.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:40

  larynya написав:Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем


І що далі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8015
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:40

  larynya написав:Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
А куда пропали эксперты по Аккорду, которые 3мес. назад кричали - лохотрон, банку пипец, все идиоты, кто вложился в этот банк и т.д. Теперь валерьяну пьют, что бы мозги свои прочистить...??? :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:
  larynya написав:Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
А куда пропали эксперты по Аккорду, которые 3мес. назад кричали - лохотрон, банку пипец, все идиоты, кто вложился в этот банк и т.д. Теперь валерьяну пьют, что бы мозги свои прочистить...??? :P
Выпали в осадок.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:43

  larynya написав:Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем

Розкажіть який процес, замовляти треба?
Maxwe11
 
Повідомлень: 41
З нами з: 04.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:44

Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,
alex lem
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 25.12.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:46

  Maxwe11 написав:
  larynya написав:Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем

Розкажіть який процес, замовляти треба?

Зателефонуйте у відділення. Про всяк випадок. У моїх відділеннях і газ і Аккорду відповіли що під мої депозити кошти точно будуть в день закінчення у валюті. Але регіони є різні і ситуація може відрізнятись - зателефонуйте - думаю вам усе розкажуть
Alien
 
Повідомлень: 801
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:58

Звонил в Аккорд.
Сказали валюта есть, заказ не надо.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5936
З нами з: 13.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:59

  Maxwe11 написав:
  larynya написав:Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем

Розкажіть який процес, замовляти треба?

Честно говоря, у них там готовые распечатанные списки. Я пришел с наскока. 3 кассирухи в отделении. Вероятно, работа есть.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 240241242243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50574
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6002
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (379)
28.10.2022 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.