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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:34
Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
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larynya
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:35
Ромасик написав:
Evgeny написав:Доллар посіпался уже 39,45 прием ...скоро лафа закончится (((
Евро 38,60
Да, аж жалко сдавать. Подожду 1 числа
Там не відомо що буде з експортом зернових. Домовленість діє до кінця цього місяця. Що русня придумає. Ото таке.
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alex lem
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:40
larynya написав:
Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
І що далі?
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:40
larynya написав:
Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
А куда пропали эксперты по Аккорду, которые 3мес. назад кричали - лохотрон, банку пипец, все идиоты, кто вложился в этот банк и т.д. Теперь валерьяну пьют, что бы мозги свои прочистить...???
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:42
Игорь Алексеевич написав: larynya написав:
Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
А куда пропали эксперты по Аккорду, которые 3мес. назад кричали - лохотрон, банку пипец, все идиоты, кто вложился в этот банк и т.д. Теперь валерьяну пьют, что бы мозги свои прочистить...???
Выпали в осадок.
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:43
larynya написав:
Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
Розкажіть який процес, замовляти треба?
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Maxwe11
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:44
Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,
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alex lem
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:46
Maxwe11 написав: larynya написав:
Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
Розкажіть який процес, замовляти треба?
Зателефонуйте у відділення. Про всяк випадок. У моїх відділеннях і газ і Аккорду відповіли що під мої депозити кошти точно будуть в день закінчення у валюті. Але регіони є різні і ситуація може відрізнятись - зателефонуйте - думаю вам усе розкажуть
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Alien
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:58
Звонил в Аккорд.
Сказали валюта есть, заказ не надо.
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:59
Maxwe11 написав: larynya написав:
Забрала сегодня из Аккорда 1355 и из Укргаза 1350.Без проблем
Розкажіть який процес, замовляти треба?
Честно говоря, у них там готовые распечатанные списки. Я пришел с наскока. 3 кассирухи в отделении. Вероятно, работа есть.
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Ромасик
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