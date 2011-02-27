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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:00

  alex lem написав:Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,

Так он у суркисов. Там может быть все по другому. Как он говорил :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:02

У Аккорда и три мес. назад было валюты в кассе полно. При мне с улицы заходили и покупали по 2-3 тыс баксов без проблем. Особенно ЗСУ любят этот банк, когда получают з. плату. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09

  Ромасик написав:
  alex lem написав:Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,

Так он у суркисов. Там может быть все по другому. Как он говорил :D

Ну там як не помиляюсь одразу на півроку в нашого Хвахівця депозити. Так що не скоро йому забирати. В мене через 2 неділі одненький в сурків закінчується.
До речі ломбард-абанка опом'яталася. В таблиці і в додатку абанку доляри на депо по курсу привату.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:14

  alex lem написав: До речі ломбард-абанка опом'яталася. В таблиці і в додатку абанку доляри на депо по курсу привату.

А доллары с депо Мони они выдавать начали? Думаю, это больше народ волнует.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:19

MaxweЗ11
За три дня до окончания депозита позвонила в Аккорд, ответили : Приходите ,валюта есть" Весь процесс занял минут 10-15
larynya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:19

Трохи не по темі, але також поруч з цією. Вчора забирав трохи доларів в А-Банку, синіх взагалі не було і майже не буває по словам касира, взяв самі нові із наявних 2006 року і відразу відніс в обмінку, прийняли без проблем. Були ще 96-го року, наче 2003 і якісь ще. Чи можуть бути проблеми зі старими банкнотами 96-го року чи початку 2000-х, навіть якщо вони візуально виглядають нормально?
  moveton написав:А доллары с депо Мони они выдавать начали? Думаю, это больше народ волнует.

Знімав не з депо, а з поточного рахунку Моно з комісом 0.9%, без проблем. Правда, сума невелика була.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 28 жов, 2022 14:23, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:21

Investor_K У роздумах
larynya
 
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