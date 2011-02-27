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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:00
alex lem написав:
Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,
Так он у суркисов. Там может быть все по другому. Как он говорил
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:02
У Аккорда и три мес. назад было валюты в кассе полно. При мне с улицы заходили и покупали по 2-3 тыс баксов без проблем. Особенно ЗСУ любят этот банк, когда получают з. плату.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09
Ромасик написав: alex lem написав:
Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,
Так он у суркисов. Там может быть все по другому. Как он говорил
Ну там як не помиляюсь одразу на півроку в нашого Хвахівця депозити. Так що не скоро йому забирати. В мене через 2 неділі одненький в сурків закінчується.
До речі ломбард-абанка опом'яталася. В таблиці і в додатку абанку доляри на депо по курсу привату.
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alex lem
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:14
alex lem написав:
До речі ломбард-абанка опом'яталася. В таблиці і в додатку абанку доляри на депо по курсу привату.
А доллары с депо Мони они выдавать начали? Думаю, это больше народ волнует.
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moveton
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:19
MaxweЗ11
За три дня до окончания депозита позвонила в Аккорд, ответили : Приходите ,валюта есть" Весь процесс занял минут 10-15
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larynya
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:19
Трохи не по темі, але також поруч з цією. Вчора забирав трохи доларів в А-Банку, синіх взагалі не було і майже не буває по словам касира, взяв самі нові із наявних 2006 року і відразу відніс в обмінку, прийняли без проблем. Були ще 96-го року, наче 2003 і якісь ще. Чи можуть бути проблеми зі старими банкнотами 96-го року чи початку 2000-х, навіть якщо вони візуально виглядають нормально?
moveton написав:
А доллары с депо Мони они выдавать начали? Думаю, это больше народ волнует.
Знімав не з депо, а з поточного рахунку Моно з комісом 0.9%, без проблем. Правда, сума невелика була.
Востаннє редагувалось Striker
в П'ят 28 жов, 2022 14:23, всього редагувалось 2 разів.
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Striker
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:21
Investor_K У роздумах
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:35
alex lem написав:
Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,
сказав, що це на початку піраміди всім віддадуть, щоб заманити ще більше лохів, а потім як їх всіх вжуххх... і вже "за 5 хвилин до переверту думок"... мабуть після бе-ту-бе та ріелів від дмухає на холодне
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:49
Striker основні роки випуску 2003 і 2006, з ними проблем бути не повинно якщо нормальний стан і немає печаток. Остерігайтесь 1993 року, вони інакше виглядають і вже зношені за віком.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:51
moveton написав: alex lem написав:
До речі ломбард-абанка опом'яталася. В таблиці і в додатку абанку доляри на депо по курсу привату.
А доллары с депо Мони они выдавать начали? Думаю, это больше народ волнует.
Ніц нема нічого від Моні. Ні карт ні депо, Вам не допоможу...
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alex lem
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