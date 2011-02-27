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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:59
Maxwe11 написав:
основні роки випуску 2003 і 2006, з ними проблем бути не повинно якщо нормальний стан і немає печаток. Остерігайтесь 1993 року, вони інакше виглядають і вже зношені за віком.
Якщо не помиляюся, в Україні в обігу банкноти тільки починаючи з 1996 року, 93 рік ніде і не приймуть.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:09
mustbe написав: Evgeny написав: flysoulfly написав:
судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?
Звонил сегодня в ОТП.
Горячая линия говорит что нет.
А в отделении говорят что принимают.
Вот такой у них барак.
И какой правильный ответ ? Да или нет ?
Открывают
37,96+0,5%
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:15
Striker написав:
Трохи не по темі, але також поруч з цією. Вчора забирав трохи доларів в А-Банку, синіх взагалі не було і майже не буває по словам касира, взяв самі нові із наявних 2006 року і відразу відніс в обмінку, прийняли без проблем. Були ще 96-го року, наче 2003 і якісь ще. Чи можуть бути проблеми зі старими банкнотами 96-го року чи початку 2000-х, навіть якщо вони візуально виглядають нормально?
Доллары до 96г не имеют должной защиты и они не распознаются счетными машинками, поэтому их практически нигде не берут, т.к. тяжело определить подделку подручными средствами. Максимум вы сможете их сдать в США или где-то в Азии уличным барыгам или менялам в захудалом обменнике.
С купюрами 96г нет проблем, если они в нормальном состоянии, хотя я в первую очередь от них стараюсь избавляться
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:31
kuzmich написав: Striker написав:
Трохи не по темі, але також поруч з цією. Вчора забирав трохи доларів в А-Банку, синіх взагалі не було і майже не буває по словам касира, взяв самі нові із наявних 2006 року і відразу відніс в обмінку, прийняли без проблем. Були ще 96-го року, наче 2003 і якісь ще. Чи можуть бути проблеми зі старими банкнотами 96-го року чи початку 2000-х, навіть якщо вони візуально виглядають нормально?
Доллары до 96г не имеют должной защиты и они не распознаются счетными машинками, поэтому их практически нигде не берут, т.к. тяжело определить подделку подручными средствами. Максимум вы сможете их сдать в США или где-то в Азии уличным барыгам или менялам в захудалом обменнике.
С купюрами 96г нет проблем, если они в нормальном состоянии, хотя я в первую очередь от них стараюсь избавляться
Выдали в ощаде редиски купюрами 96 года. На вид без потертостей. Меняют обменки такие только с коммисией. Банки на депозит принимают.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:19
А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:35
alex lem написав:
Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,
Чекайте - ще не вечір!©
Я нікуди не втікаю і від своїх слів не відмовляюсь!
Більше того - я вибачусь після Нового року перед всіма і з'їм віртуального капелюха, ЯКЩО до НР не буде пробем в жодних, в жодних банках з видачею долярчиків!
В іншому разі - я буду тут жорстоко "макати, як котят в їхнє лайно" деяких форумчан, які на це заслужили!
п.с.
Тут ще ж варіант проскакує просадки курсу до 37, ХХ - який я теж озвучував
Тож, чекаємо ще трохи - "свято - не за горами!"
"Свято - наближається!"©
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