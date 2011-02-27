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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:59

  Maxwe11 написав:основні роки випуску 2003 і 2006, з ними проблем бути не повинно якщо нормальний стан і немає печаток. Остерігайтесь 1993 року, вони інакше виглядають і вже зношені за віком.

Якщо не помиляюся, в Україні в обігу банкноти тільки починаючи з 1996 року, 93 рік ніде і не приймуть.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:09

  mustbe написав:
  Evgeny написав:
  flysoulfly написав:судя по таблице, ОТР перестал открывать конвертдепо в евро ?

Звонил сегодня в ОТП.

Горячая линия говорит что нет.
А в отделении говорят что принимают.
Вот такой у них барак.

И какой правильный ответ ? Да или нет ?


Открывают
37,96+0,5%
Данные на сенодня
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:15

  Striker написав:Трохи не по темі, але також поруч з цією. Вчора забирав трохи доларів в А-Банку, синіх взагалі не було і майже не буває по словам касира, взяв самі нові із наявних 2006 року і відразу відніс в обмінку, прийняли без проблем. Були ще 96-го року, наче 2003 і якісь ще. Чи можуть бути проблеми зі старими банкнотами 96-го року чи початку 2000-х, навіть якщо вони візуально виглядають нормально?

Доллары до 96г не имеют должной защиты и они не распознаются счетными машинками, поэтому их практически нигде не берут, т.к. тяжело определить подделку подручными средствами. Максимум вы сможете их сдать в США или где-то в Азии уличным барыгам или менялам в захудалом обменнике.
С купюрами 96г нет проблем, если они в нормальном состоянии, хотя я в первую очередь от них стараюсь избавляться
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:31

  kuzmich написав:
  Striker написав:Трохи не по темі, але також поруч з цією. Вчора забирав трохи доларів в А-Банку, синіх взагалі не було і майже не буває по словам касира, взяв самі нові із наявних 2006 року і відразу відніс в обмінку, прийняли без проблем. Були ще 96-го року, наче 2003 і якісь ще. Чи можуть бути проблеми зі старими банкнотами 96-го року чи початку 2000-х, навіть якщо вони візуально виглядають нормально?

Доллары до 96г не имеют должной защиты и они не распознаются счетными машинками, поэтому их практически нигде не берут, т.к. тяжело определить подделку подручными средствами. Максимум вы сможете их сдать в США или где-то в Азии уличным барыгам или менялам в захудалом обменнике.
С купюрами 96г нет проблем, если они в нормальном состоянии, хотя я в первую очередь от них стараюсь избавляться

Выдали в ощаде редиски купюрами 96 года. На вид без потертостей. Меняют обменки такие только с коммисией. Банки на депозит принимают.
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:19

А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:35

Майте трошки терпіння... ;)

  alex lem написав:Треба звать Успіх-а. Як буде вивертаться. Зі своїм ,,Ось бачте , я ж казав що не віддадуть в долярах,,. Тепер що ,,отримають ті хто перші в піраміду вступили?:) А хто пізніше ні.,,

Чекайте - ще не вечір!© ;)
Я нікуди не втікаю і від своїх слів не відмовляюсь!
Більше того - я вибачусь після Нового року перед всіма і з'їм віртуального капелюха, ЯКЩО до НР не буде пробем в жодних, в жодних банках з видачею долярчиків!
В іншому разі - я буду тут жорстоко "макати, як котят в їхнє лайно" деяких форумчан, які на це заслужили! 8)

п.с.
Тут ще ж варіант проскакує просадки курсу до 37, ХХ - який я теж озвучував ;)
Тож, чекаємо ще трохи - "свято - не за горами!"
"Свято - наближається!"© :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:35

  Andrey2512 написав:Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:36

Следующая пайка у меня аж в конце ноября.
Долго я раскачивался))
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Striker написав:...то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти?
Як тільки відійшов від каси банку, то претензії до отриманої валюти навряд чи приймуть.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:41

Изменил алгоритм расчёта реального курса.
Теперь в нём не участвует комис за открытие.
Колесо сделало первый оборот, второй оборот - через месяц и тд.
Кто хотел куда-то зайти - тот уже зашёл.
Теперь этот комис уже малоактуален
mustbe
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