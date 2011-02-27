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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:49

Проблемы сейчас у всех две.
1 Первая получил и что дальше с ними делать.
2. Вторая получил, но сомневаюсь в купюрах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 28 жов, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:49

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))

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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:28

  asti написав:,1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))

меня удивило что в Эксиме мелкие $ купюры тоже новые
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:29

  Игорь Алексеевич написав:,получил и что дальше с ними делать.
,

и что вы делали с куплеными $ в октябре прошлого года ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Деньги должны крутиться и генерить доход
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Striker написав:А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?
У меня сегодня в аккорде есть в том числе купюры 2006, 2003 и 2001
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:
  Andrey2512 написав:Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))
Это те, что вы в примате по 39,50 брали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Деньги должны крутиться и генерить доход
Золотые слова
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:40

  Ромасик написав:
Investor_K написав:Деньги должны крутиться и генерить доход
Золотые слова

Больший или меньший - это уже как карта ляжет. Но генерить!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:40

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,получил и что дальше с ними делать.
,

и что вы делали с куплеными $ в октябре прошлого года ?
Носился везде с ними.(
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 28 жов, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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