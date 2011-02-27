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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:49
Проблемы сейчас у всех две.
1 Первая получил и что дальше с ними делать.
2. Вторая получил, но сомневаюсь в купюрах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 28 жов, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:49
asti написав: Andrey2512 написав:
Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))
Логично
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:28
asti написав:
,1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))
меня удивило что в Эксиме мелкие $ купюры тоже новые
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:29
Игорь Алексеевич написав:
,получил и что дальше с ними делать.
,
и что вы делали с куплеными $ в октябре прошлого года ?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:30
Деньги должны крутиться и генерить доход
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:36
Striker написав:А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?
У меня сегодня в аккорде есть в том числе купюры 2006, 2003 и 2001
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:38
asti написав: Andrey2512 написав:
Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))
Это те, что вы в примате по 39,50 брали?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:39
Investor_K написав:Деньги должны крутиться и генерить доход
Золотые слова
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:40
Ромасик написав:
Investor_K написав:Деньги должны крутиться и генерить доход
Золотые слова
Больший или меньший - это уже как карта ляжет. Но генерить!
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Investor_K
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:40
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,получил и что дальше с ними делать.
,
и что вы делали с куплеными $ в октябре прошлого года ?
Носился везде с ними.(
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 28 жов, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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