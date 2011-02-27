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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:43
Успіх написав:
В іншому разі - я буду тут жорстоко "макати, як котят в їхнє лайно" деяких форумчан, які на це заслужили!
п.с.
Тут ще ж варіант проскакує просадки курсу до 37, ХХ - який я теж озвучував
Тож, чекаємо ще трохи - "свято - не за горами!"
"Свято - наближається!"
Так, наговорив ти багато. Якщо всі почнуть макати ...
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:00
Striker написав: Maxwe11 написав:
основні роки випуску 2003 і 2006, з ними проблем бути не повинно якщо нормальний стан і немає печаток. Остерігайтесь 1993 року, вони інакше виглядають і вже зношені за віком.
Якщо не помиляюся, в Україні в обігу банкноти тільки починаючи з 1996 року, 93 рік ніде і не приймуть.
В минулому році здавав в укргазі сотки 1991 і 1986!!! року, з маленьким портретом, все прийняли. Правда всі кюпюри були в гарному стані, без плям, штампів і т.д.
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