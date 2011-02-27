RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:В іншому разі - я буду тут жорстоко "макати, як котят в їхнє лайно" деяких форумчан, які на це заслужили! 8)

п.с.
Тут ще ж варіант проскакує просадки курсу до 37, ХХ - який я теж озвучував ;)
Тож, чекаємо ще трохи - "свято - не за горами!"
"Свято - наближається!" :mrgreen:

Так, наговорив ти багато. Якщо всі почнуть макати ...
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:00

  Striker написав:
  Maxwe11 написав:основні роки випуску 2003 і 2006, з ними проблем бути не повинно якщо нормальний стан і немає печаток. Остерігайтесь 1993 року, вони інакше виглядають і вже зношені за віком.

Якщо не помиляюся, в Україні в обігу банкноти тільки починаючи з 1996 року, 93 рік ніде і не приймуть.

В минулому році здавав в укргазі сотки 1991 і 1986!!! року, з маленьким портретом, все прийняли. Правда всі кюпюри були в гарному стані, без плям, штампів і т.д.
Housane
1
 
Повідомлень: 66
З нами з: 02.03.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 243244245246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Housane і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50578
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (641)
28.10.2022 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.