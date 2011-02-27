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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:43
Успіх написав:
В іншому разі - я буду тут жорстоко "макати, як котят в їхнє лайно" деяких форумчан, які на це заслужили!
п.с.
Тут ще ж варіант проскакує просадки курсу до 37, ХХ - який я теж озвучував
Тож, чекаємо ще трохи - "свято - не за горами!"
"Свято - наближається!"
Так, наговорив ти багато. Якщо всі почнуть макати ...
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:00
Striker написав: Maxwe11 написав:
основні роки випуску 2003 і 2006, з ними проблем бути не повинно якщо нормальний стан і немає печаток. Остерігайтесь 1993 року, вони інакше виглядають і вже зношені за віком.
Якщо не помиляюся, в Україні в обігу банкноти тільки починаючи з 1996 року, 93 рік ніде і не приймуть.
В минулому році здавав в укргазі сотки 1991 і 1986!!! року, з маленьким портретом, все прийняли. Правда всі кюпюри були в гарному стані, без плям, штампів і т.д.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:09
Investor_K написав:
Деньги должны крутиться и генерить доход
Кому?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:16
BIGor написав: Investor_K написав:
Деньги должны крутиться и генерить доход
Кому?
Мої -мені.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:18
Ромасик написав: asti написав: Andrey2512 написав:
Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))
Это те, что вы в примате по 39,50 брали?
Ну не совсем по 39,50... + проезд до отделения + шоколадка кассирше)).
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:20
Просто я плотно зашёл в доллар, и когда он начинает падать... Вы попадали когда нибудь в турбулентность летя в самолёте? Вот у меня примерно такие ощущения в этот момент))
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:33
asti написав: Ромасик написав:
Это те, что вы в примате по 39,50 брали?
Ну не совсем по 39,50... + проезд до отделения + шоколадка кассирше)).
[/quote]
До сліз просто. По скільки сьогодні в Укрексім приймали? По 39.30 ? Знов на 20 копійок в мінус?
,,Батьку хватить торгувать, бо здачі нічим буде давать?,,
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alex lem
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:45
Та ні, я ще встиг по 39,50, але прийшлося розміщатися на депо))
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asti
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:09
asti написав:
Просто я плотно зашёл в доллар, и когда он начинает падать... Вы попадали когда нибудь в турбулентность летя в самолёте? Вот у меня примерно такие ощущения в этот момент))
Я плотно зашел в грн к 24 фев
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:35
Striker написав:
А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?
Несите в другую обменку. Иногда могут не смотреть под ультрофиолетом и тогда вам повезло. Если совсем нет шансов сдавайте с коммисией.
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Danik
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