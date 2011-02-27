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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 244245246247>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:В іншому разі - я буду тут жорстоко "макати, як котят в їхнє лайно" деяких форумчан, які на це заслужили! 8)

п.с.
Тут ще ж варіант проскакує просадки курсу до 37, ХХ - який я теж озвучував ;)
Тож, чекаємо ще трохи - "свято - не за горами!"
"Свято - наближається!" :mrgreen:

Так, наговорив ти багато. Якщо всі почнуть макати ...
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:00

  Striker написав:
  Maxwe11 написав:основні роки випуску 2003 і 2006, з ними проблем бути не повинно якщо нормальний стан і немає печаток. Остерігайтесь 1993 року, вони інакше виглядають і вже зношені за віком.

Якщо не помиляюся, в Україні в обігу банкноти тільки починаючи з 1996 року, 93 рік ніде і не приймуть.

В минулому році здавав в укргазі сотки 1991 і 1986!!! року, з маленьким портретом, все прийняли. Правда всі кюпюри були в гарному стані, без плям, штампів і т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:09

  Investor_K написав:Деньги должны крутиться и генерить доход

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BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:16

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Деньги должны крутиться и генерить доход

Кому?

Мої -мені.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:18

  Ромасик написав:
asti написав:
  Andrey2512 написав:Забрал сегодня 1300$ с депо. Укргазбанк. Всё ок
1350 Эксимбанк, отдали новыми, возможно потому, что за
20 минут до этого я им эти самые новые сдал в ту же кассу))
Это те, что вы в примате по 39,50 брали?
Ну не совсем по 39,50... + проезд до отделения + шоколадка кассирше)). ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:20

Просто я плотно зашёл в доллар, и когда он начинает падать... Вы попадали когда нибудь в турбулентность летя в самолёте? Вот у меня примерно такие ощущения в этот момент))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:33

  asti написав:
  Ромасик написав:
Это те, что вы в примате по 39,50 брали?
Ну не совсем по 39,50... + проезд до отделения + шоколадка кассирше)). ;)[/quote]
До сліз просто. По скільки сьогодні в Укрексім приймали? По 39.30 ? Знов на 20 копійок в мінус? :wink: ,,Батьку хватить торгувать, бо здачі нічим буде давать?,,
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:45

Та ні, я ще встиг по 39,50, але прийшлося розміщатися на депо))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:09

  asti написав:Просто я плотно зашёл в доллар, и когда он начинает падать... Вы попадали когда нибудь в турбулентность летя в самолёте? Вот у меня примерно такие ощущения в этот момент))

Я плотно зашел в грн к 24 фев
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:35

  Striker написав:А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?

Несите в другую обменку. Иногда могут не смотреть под ультрофиолетом и тогда вам повезло. Если совсем нет шансов сдавайте с коммисией.
Danik
 
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