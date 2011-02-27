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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe, по izibank внести информацию, что снятие депозита в кассе ТАСкомбанка -- 15 ₴ (за 1 подход). В тарифах это уже указано.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:19

  Investor_K написав:
  BIGor написав:
  Investor_K написав:Деньги должны крутиться и генерить доход

Кому?

Мої -мені.

Ну то відійдіть від них і не заважайте їм крутитись :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:20

  Danik написав:
  Striker написав:А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?

Несите в другую обменку. Иногда могут не смотреть под ультрофиолетом и тогда вам повезло. Если совсем нет шансов сдавайте с коммисией.

Просто поповніть валютну карту в терміналі привату
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:11

  asti написав:Та ні, я ще встиг по 39,50, але прийшлося розміщатися на депо))

Гаразд, рахували по якому курсу розмістили на депозит? :wink: :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 07:21

  Howl написав:mustbe, по izibank внести информацию, что снятие депозита в кассе ТАСкомбанка -- 15 ₴ (за 1 подход). В тарифах это уже указано.

Нет места. Неохота из-за такой мелочи раздувать таблицу.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 07:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe, так в таблице есть колонка "Снятие", там бы указать 15 ₴. Или убери эту колонку, поскольку она сейчас она используется для одного банка, ну и для izi будет — это всё можно просто указать в примечании.
Howl
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