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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:55
mustbe, по izibank внести информацию, что снятие депозита в кассе ТАСкомбанка -- 15 ₴ (за 1 подход). В тарифах это уже указано.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:19
Investor_K написав: BIGor написав: Investor_K написав:
Деньги должны крутиться и генерить доход
Кому?
Мої -мені.
Ну то відійдіть від них і не заважайте їм крутитись
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:20
Danik написав: Striker написав:
А якщо в банку видадуть умовно 2003-2006 року без візуальних дефектів, а в обмінці касир знайде якісь плями під ультрафіолетом чи ще щось, то назад вже ніяких шансів повернути в банк чи обміняти? Окрім варіанту із депо. Було подібне в когось чи тут всі зі своїми апаратами перевіряють відразу?
Несите в другую обменку. Иногда могут не смотреть под ультрофиолетом и тогда вам повезло. Если совсем нет шансов сдавайте с коммисией.
Просто поповніть валютну карту в терміналі привату
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Додано: Суб 29 жов, 2022 07:21
Howl написав:mustbe
, по izibank внести информацию, что снятие депозита в кассе ТАСкомбанка -- 15 ₴ (за 1 подход). В тарифах это уже указано.
Нет места. Неохота из-за такой мелочи раздувать таблицу.
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mustbe
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Додано: Суб 29 жов, 2022 07:56
mustbe, так в таблице есть колонка "Снятие", там бы указать 15 ₴. Или убери эту колонку, поскольку она сейчас она используется для одного банка, ну и для izi будет — это всё можно просто указать в примечании.
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