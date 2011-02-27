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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:02
При першому відкритті необхідно відкрити рахунки в грн. та $ "Альянс роздрібний", відкриття 50грн., закриття 25грн. Можна одразу сплатити наперед й за закриття. Є спроба нав'язати страховку 150грн., щось накшталт "без неї ніяк", але згадка про дзвінок на гарячу лінію її прибирає)
Долар у касі під видачу депо є, на продаж ні - зайшов й одразу до каси на ходу спитавши менеджера про валюту, сказала проходьте, знімайте. Тільки після цього зазнався, що прийшов для відкриття депо.
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ГеннадийUA
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