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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:02
При першому відкритті необхідно відкрити рахунки в грн. та $ "Альянс роздрібний", відкриття 50грн., закриття 25грн. Можна одразу сплатити наперед й за закриття. Є спроба нав'язати страховку 150грн., щось накшталт "без неї ніяк", але згадка про дзвінок на гарячу лінію її прибирає)
Долар у касі під видачу депо є, на продаж ні - зайшов й одразу до каси на ходу спитавши менеджера про валюту, сказала проходьте, знімайте. Тільки після цього зазнався, що прийшов для відкриття депо.
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ГеннадийUA
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:48
ГеннадийUA написав:
При першому відкритті необхідно відкрити рахунки в грн. та $ "Альянс роздрібний", відкриття 50грн., закриття 25грн. Можна одразу сплатити наперед й за закриття.
Що за відділення? Спробуйте інше
Вирішили подресирувати кур, а вони подресирували вас
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Ромасик
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Додано: Суб 29 жов, 2022 13:15
Howl написав:mustbe
, по izibank внести информацию, что снятие депозита в кассе ТАСкомбанка -- 15 ₴ (за 1 подход). В тарифах это уже указано.
Снятие: с депо - бесплатно, с карты - комис (это с таблички)
А как должно быть различие? Депо разве не сразу на карту падает?
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Ромасик
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:06
Хотілось і надалі продовжувати конвертаційні сходи але курси просіли. Хто що думає можливо долар перекинути в евро. Може через три місяці воно підросте? Які думки???
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ihorsic
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:21
ihorsic написав:
Хотілось і надалі продовжувати конвертаційні сходи але курси просіли. Хто що думає можливо долар перекинути в евро. Може через три місяці воно підросте? Які думки???
Из последних сообщений - выплаты идут без проблем, а значит, чем держать под подушкой, то лучше под программу. А тем более пока даже в обменниках 39,3 - 39,5, а в банках 37, 5 -38,0 значит есть доход.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:34
Погоджуюсь з вами треба крутити і далі. Хоча питання касалось по євро тут маржа не дуже. А ось з доллара перестрибнули в євро в очікуванні на його ріст через три місяці. Ось тут питання???
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ihorsic
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:35
ihorsic написав:
Погоджуюсь з вами треба крутити і далі. Хоча питання касалось по євро тут маржа не дуже. А ось з доллара перестрибнули в євро в очікуванні на його ріст через три місяці. Ось тут питання???
Можете в одном банке в евро, в др. в дол. Всё равно будет +
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:36
Я дотримуюсь правила:здав євро, то депозит у євро. Здав доллар - депозит доллар.
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:39
ihorsic написав:
А ось з доллара перестрибнули в євро в очікуванні на його ріст через три місяці. Ось тут питання???
Это к Долларчику.
Только он умеет смотреть в завтрашний день и предсказывать будущее.
Больше экстрасенсов тут нет )
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mustbe
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