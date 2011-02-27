Маржа по евро совсем печальная.
Максимум 1,50 и ниже, вплоть до нуля.
Маржа по доллару 2,50 - 1,00 грн.
Менять доллар в евро лучше всего в обменках, некоторые уже публикуют готовые кросс курсы. Например Киев на сейчас 0,98/0,985
Курс для суммы от 3к
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:45
Маржа по евро совсем печальная.
Максимум 1,50 и ниже, вплоть до нуля.
Маржа по доллару 2,50 - 1,00 грн.
Менять доллар в евро лучше всего в обменках, некоторые уже публикуют готовые кросс курсы. Например Киев на сейчас 0,98/0,985
Курс для суммы от 3к
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:57
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
У izibank информация на сайте не соответствовала действительности + в тарифах отсутствовала информация или была представлена без необходимого уточнения, ещё и поддержка за свои слова не отвечает (сначала говорили одно, а после оформления депозита уже другое). Поэтому возникло такое непонимание.
Согласно договора депозит автоматом падает на карту. Снятие депозитных средств в кассе ТАС -- 15 ₴. Перевести валюту со счёта ТАС на свой счёт в ТАС через кассу ТАС за 5 ₴ нельзя (перевод доступен только в гривне хотя в тарифах про это ни слова).
В общем, впечатление такое себе.
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