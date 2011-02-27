RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:45

Маржа по евро совсем печальная.
Максимум 1,50 и ниже, вплоть до нуля.

Маржа по доллару 2,50 - 1,00 грн.

Менять доллар в евро лучше всего в обменках, некоторые уже публикуют готовые кросс курсы. Например Киев на сейчас 0,98/0,985
Курс для суммы от 3к
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38519
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 11873 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:Снятие: с депо - бесплатно, с карты - комис (это с таблички)
А как должно быть различие? Депо разве не сразу на карту падает?
У izibank информация на сайте не соответствовала действительности + в тарифах отсутствовала информация или была представлена без необходимого уточнения, ещё и поддержка за свои слова не отвечает (сначала говорили одно, а после оформления депозита уже другое). Поэтому возникло такое непонимание.

Согласно договора депозит автоматом падает на карту. Снятие депозитных средств в кассе ТАС -- 15 ₴. Перевести валюту со счёта ТАС на свой счёт в ТАС через кассу ТАС за 5 ₴ нельзя (перевод доступен только в гривне хотя в тарифах про это ни слова).
В общем, впечатление такое себе.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4926
З нами з: 08.03.18
Подякував: 505 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:51

"росія припиняє свою участь у зерновій угоді після «теракту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів». "
J
 
Повідомлень: 5465
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Я дотримуюсь правила:здав євро, то депозит у євро. Здав доллар - депозит доллар.
По евро ощущается недостача на курсе налички (маржа) 2%
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5308
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Howl написав:
  Ромасик написав:Снятие: с депо - бесплатно, с карты - комис (это с таблички)
А как должно быть различие? Депо разве не сразу на карту падает?
У izibank информация на сайте не соответствовала действительности + в тарифах отсутствовала информация или была представлена без необходимого уточнения, ещё и поддержка за свои слова не отвечает (сначала говорили одно, а после оформления депозита уже другое). Поэтому возникло такое непонимание.

Согласно договора депозит автоматом падает на карту. Снятие депозитных средств в кассе ТАС -- 15 ₴. Перевести валюту со счёта ТАС на свой счёт в ТАС через кассу ТАС за 5 ₴ нельзя (перевод доступен только в гривне хотя в тарифах про это ни слова).
В общем, впечатление такое себе.
Mustbe, то может коммент в табличке поправить на счет 15 грн?

Мне правда, не очень понятно, как они мухи от котлет будут отделять? Когда депо выплатится на карту, он уже не депо...

Этот изи - самый загадочный кот в мешке
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5308
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:21

  Ромасик написав:Mustbe, то может коммент в табличке поправить на счет 15 грн?

Табличку то обновите. Поправил ещё утром, по просьбе Макса
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 246247248249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50674
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1373)
29.10.2022 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.