Маржа по евро совсем печальная.
Максимум 1,50 и ниже, вплоть до нуля.
Маржа по доллару 2,50 - 1,00 грн.
Менять доллар в евро лучше всего в обменках, некоторые уже публикуют готовые кросс курсы. Например Киев на сейчас 0,98/0,985
Курс для суммы от 3к
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:45
Маржа по евро совсем печальная.
Максимум 1,50 и ниже, вплоть до нуля.
Маржа по доллару 2,50 - 1,00 грн.
Менять доллар в евро лучше всего в обменках, некоторые уже публикуют готовые кросс курсы. Например Киев на сейчас 0,98/0,985
Курс для суммы от 3к
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:57
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
У izibank информация на сайте не соответствовала действительности + в тарифах отсутствовала информация или была представлена без необходимого уточнения, ещё и поддержка за свои слова не отвечает (сначала говорили одно, а после оформления депозита уже другое). Поэтому возникло такое непонимание.
Согласно договора депозит автоматом падает на карту. Снятие депозитных средств в кассе ТАС -- 15 ₴. Перевести валюту со счёта ТАС на свой счёт в ТАС через кассу ТАС за 5 ₴ нельзя (перевод доступен только в гривне хотя в тарифах про это ни слова).
В общем, впечатление такое себе.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:51
"росія припиняє свою участь у зерновій угоді після «теракту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів». "
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
По евро ощущается недостача на курсе налички (маржа) 2%
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Mustbe, то может коммент в табличке поправить на счет 15 грн?
Мне правда, не очень понятно, как они мухи от котлет будут отделять? Когда депо выплатится на карту, он уже не депо...
Блин, а я еще умудрился пять депозитов открыть, чтобы выбрать лимит, это я уже попадаю на 5х15? Даже если все за один подход сниму?
Этот изи - самый загадочный кот в мешке
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:21
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:46
По договору - виплата на картку, на сайті тасі попередження що за 3 робочих дні потрібно відмовитись від пролонгації через відділення/гарячу лінію/додаток, от вам і поділ на мух і котлет.
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