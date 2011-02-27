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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:45

Маржа по евро совсем печальная.
Максимум 1,50 и ниже, вплоть до нуля.

Маржа по доллару 2,50 - 1,00 грн.

Менять доллар в евро лучше всего в обменках, некоторые уже публикуют готовые кросс курсы. Например Киев на сейчас 0,98/0,985
Курс для суммы от 3к
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:Снятие: с депо - бесплатно, с карты - комис (это с таблички)
А как должно быть различие? Депо разве не сразу на карту падает?
У izibank информация на сайте не соответствовала действительности + в тарифах отсутствовала информация или была представлена без необходимого уточнения, ещё и поддержка за свои слова не отвечает (сначала говорили одно, а после оформления депозита уже другое). Поэтому возникло такое непонимание.

Согласно договора депозит автоматом падает на карту. Снятие депозитных средств в кассе ТАС -- 15 ₴. Перевести валюту со счёта ТАС на свой счёт в ТАС через кассу ТАС за 5 ₴ нельзя (перевод доступен только в гривне хотя в тарифах про это ни слова).
В общем, впечатление такое себе.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:51

"росія припиняє свою участь у зерновій угоді після «теракту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів». "
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Я дотримуюсь правила:здав євро, то депозит у євро. Здав доллар - депозит доллар.
По евро ощущается недостача на курсе налички (маржа) 2%
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Howl написав:
  Ромасик написав:Снятие: с депо - бесплатно, с карты - комис (это с таблички)
А как должно быть различие? Депо разве не сразу на карту падает?
У izibank информация на сайте не соответствовала действительности + в тарифах отсутствовала информация или была представлена без необходимого уточнения, ещё и поддержка за свои слова не отвечает (сначала говорили одно, а после оформления депозита уже другое). Поэтому возникло такое непонимание.

Согласно договора депозит автоматом падает на карту. Снятие депозитных средств в кассе ТАС -- 15 ₴. Перевести валюту со счёта ТАС на свой счёт в ТАС через кассу ТАС за 5 ₴ нельзя (перевод доступен только в гривне хотя в тарифах про это ни слова).
В общем, впечатление такое себе.
Mustbe, то может коммент в табличке поправить на счет 15 грн?

Мне правда, не очень понятно, как они мухи от котлет будут отделять? Когда депо выплатится на карту, он уже не депо...

Блин, а я еще умудрился пять депозитов открыть, чтобы выбрать лимит, это я уже попадаю на 5х15? Даже если все за один подход сниму? :)

Этот изи - самый загадочный кот в мешке
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:21

  Ромасик написав:Mustbe, то может коммент в табличке поправить на счет 15 грн?

Табличку то обновите. Поправил ещё утром, по просьбе Макса
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:46

  Ромасик написав:Мне правда, не очень понятно, как они мухи от котлет будут отделять? Когда депо выплатится на карту, он уже не депо...

По договору - виплата на картку, на сайті тасі попередження що за 3 робочих дні потрібно відмовитись від пролонгації через відділення/гарячу лінію/додаток, от вам і поділ на мух і котлет.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:39

Смотрю в таблице у Пивденного тоже не плохой курс.
Как он дружит с отдачей? Уже более 3 лет не заходил к ним. До этого проблем не было
А как сейчас?
И кто открывал уже дело, какая процедура? Там через додаток надо, но вначале надо в отделении карточки открыть. Какие и сколько стоят?. Надо наверное 2 открывать для грн и дол? или как грн. вначале надо завести, на карту или на счёт в отделении можно положить??
Игорь Алексеевич
 
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