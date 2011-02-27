напомните, плиз в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:54
напомните, плиз в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:58
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В касі від 100к поповнення безкоштовно. Або через термінал.
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:19
через касу від 100К ? дякую!
а как проще-быстрее затем? - оформить конвертдепо в отделении? или в приложении?
при пополнении через кассу - сумма сразу на карте и доступна для операций оформления конвертдепо?
|