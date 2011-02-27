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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:54

напомните, плиз :oops: в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:напомните, плиз :oops: в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
В касі від 100к поповнення безкоштовно. Або через термінал.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:19

  Zochan написав:
flysoulfly написав:напомните, плиз :oops: в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
В касі від 100к поповнення безкоштовно. Або через термінал.
через касу від 100К ? дякую!

а как проще-быстрее затем? - оформить конвертдепо в отделении? или в приложении?

при пополнении через кассу - сумма сразу на карте и доступна для операций оформления конвертдепо?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 247248249250
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