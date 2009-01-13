|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:54
напомните, плиз
в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом
для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:58
flysoulfly написав:
напомните, плиз
в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом
для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
В касі від 100к поповнення безкоштовно. Або через термінал.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:19
Zochan написав: flysoulfly написав:
напомните, плиз
в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом
для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
В касі від 100к поповнення безкоштовно. Або через термінал.
через касу від 100К ? дякую!
а как проще-быстрее затем? - оформить конвертдепо в отделении? или в приложении?
при пополнении через кассу - сумма сразу
на карте и доступна для операций оформления конвертдепо?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:46
flysoulfly написав:
flysoulfly
Повідомлень: 1025
З нами з: 13.01.09
Подякував: 460 раз.
Подякували: 48 раз.при пополнении через кассу - сумма сразу на карте и доступна для операций оформления конвертдепо? так
ПрофільПП
+1
-
larynya
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 23.02.22
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:47
alex lem написав:
Депо оформлюється через новий додаток півня. Щоб в нього зайти треба для першої реєстрації ввести цифри з картки. Оформлюється біленька картка за 50 гривнів пакет стартовий як не помиляюсь.
В умовах гривневої картки на сайті пишеться про 25 грн абонки в місяць. Два місяці пройшло копійки як були на цій картці так і залишилось
загадочное поведение
остались именно "копейки"? может тут списание идет, начиная с "гривень"?
но чтоб тут по итогу
не сняли начисленную комиссию - не может быть
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:51
flysoulfly написав:через касу від 100К ? дякую!
а как проще-быстрее затем? - оформить конвертдепо в отделении? или в приложении?
при пополнении через кассу - сумма сразу на карте и доступна для операций оформления конвертдепо?
1. Від 100к без комісії.
2. Через додаток оформлення (спочатку відкриваєте валютний депозит а потім поповнюєте його).
3. Зараховується миттєво, можна відразу відкривати.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:55
asti написав: Игорь Алексеевич написав: alex lem написав:
оді видно буде чи віддадуть долярами. Такий собі банчик сім'ї євреїв з Одеси.
Дяукую
Сім'ї ґанґстерів з Одеси якщо точніше))
не помню, но где-то давно читал, что Беня с Привата счета своего бизнеса перевел в Пивень и МТБ , шоли. Мож я забыл и путаю - звиняйте
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:17
larynya написав:MaxweЗ11
За три дня до окончания депозита позвонила в Аккорд, ответили : Приходите ,валюта есть" Весь процесс занял минут 10-15
маленькая техническая подробность: снятие было с карты или с текущего счета ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:47
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38520
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3712 раз.
- Подякували: 11876 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:50
Evgeny написав:
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Дружил с Альянсом до войны, проблем не было. Но, сможет ли он выстоять сейчас...????
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5951
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 663 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|50753
|
|
|5
|25287
|
|
|3
|6042
|
|