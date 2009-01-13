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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 248249250251>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:54

напомните, плиз :oops: в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:напомните, плиз :oops: в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
В касі від 100к поповнення безкоштовно. Або через термінал.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:19

  Zochan написав:
flysoulfly написав:напомните, плиз :oops: в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
В касі від 100к поповнення безкоштовно. Або через термінал.
через касу від 100К ? дякую!

а как проще-быстрее затем? - оформить конвертдепо в отделении? или в приложении?

при пополнении через кассу - сумма сразу на карте и доступна для операций оформления конвертдепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:flysoulfly
 
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larynya
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:47

  alex lem написав:Депо оформлюється через новий додаток півня. Щоб в нього зайти треба для першої реєстрації ввести цифри з картки. Оформлюється біленька картка за 50 гривнів пакет стартовий як не помиляюсь.

В умовах гривневої картки на сайті пишеться про 25 грн абонки в місяць. Два місяці пройшло копійки як були на цій картці так і залишилось

загадочное поведение :shock: остались именно "копейки"? может тут списание идет, начиная с "гривень"?
но чтоб тут по итогу не сняли начисленную комиссию - не может быть :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:через касу від 100К ? дякую!

а как проще-быстрее затем? - оформить конвертдепо в отделении? или в приложении?

при пополнении через кассу - сумма сразу на карте и доступна для операций оформления конвертдепо?

1. Від 100к без комісії.
2. Через додаток оформлення (спочатку відкриваєте валютний депозит а потім поповнюєте його).
3. Зараховується миттєво, можна відразу відкривати.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:55

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  alex lem написав:оді видно буде чи віддадуть долярами. Такий собі банчик сім'ї євреїв з Одеси.
Дяукую
Сім'ї ґанґстерів з Одеси якщо точніше))
не помню, но где-то давно читал, что Беня с Привата счета своего бизнеса перевел в Пивень и МТБ , шоли. Мож я забыл и путаю - звиняйте :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:17

  larynya написав:MaxweЗ11
За три дня до окончания депозита позвонила в Аккорд, ответили : Приходите ,валюта есть" Весь процесс занял минут 10-15
маленькая техническая подробность: снятие было с карты или с текущего счета ?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:50

  Evgeny написав:Альянс евро по нормальному курсу продаёт
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Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Дружил с Альянсом до войны, проблем не было. Но, сможет ли он выстоять сейчас...????
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