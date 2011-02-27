Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:58
Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:04
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:18
Слышал, что если до 100к, то вроде можно сказать кассирше, что пополняешь депозит "универсальный бессрочный", а потом с него сразу снять на карту. Инфа непроверенная
Додано: Пон 31 жов, 2022 13:03
flysoulfly Карту в Аккорде под депозит не открывают, в Укргазе сразу по окончанию депозита средства зачисляются на карту, снимала с карты
Додано: Пон 31 жов, 2022 13:25
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