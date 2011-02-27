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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:58

  Evgeny написав:Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%

Доллар 36,93 +0,3%

Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе

Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Evgeny написав:Сегодня забрал доллары в Альянсе
Дружил с Альянсом до войны, проблем не было. Но, сможет ли он выстоять сейчас...????
8) я - только по гривне - как дружил так и дружу.
По валюте -не рискую - шампанского не п'ю , в отличии от , например, Evgeny (респект!).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:18

  flysoulfly написав:напомните, плиз :oops: в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).

Слышал, что если до 100к, то вроде можно сказать кассирше, что пополняешь депозит "универсальный бессрочный", а потом с него сразу снять на карту. Инфа непроверенная
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:03

flysoulfly Карту в Аккорде под депозит не открывают, в Укргазе сразу по окончанию депозита средства зачисляются на карту, снимала с карты
larynya
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:25

  larynya написав:flysoulfly Карту в Аккорде под депозит не открывают
не знаю, но у многих она была уже: например, валютная виртуалка для выплат процентов и тела обычных валютных депозитов.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:35

  flysoulfly написав:
  larynya написав:flysoulfly Карту в Аккорде под депозит не открывают
не знаю, но у многих она была уже: например, валютная виртуалка для выплат процентов и тела обычных валютных депозитов.

в тих, в кого не було, то можна було відкрити. Інакше ж не відкрити депозит?
А у відділенні може і не відкривають. Перший депозит виплачували у повному розмірі з 2630.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:41

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Evgeny написав:Сегодня забрал доллары в Альянсе
Дружил с Альянсом до войны, проблем не было. Но, сможет ли он выстоять сейчас...????
8) я - только по гривне - как дружил так и дружу.
По валюте -не рискую - шампанского не п'ю , в отличии от , например, Evgeny (респект!).

Этим летом Альянс выдал 5-тизначную сумму баксов без всяких проблем (за несколько подходов, конечно)
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:52

Доллар снова пополз вверх в обменках.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Порт написав:Доллар снова пополз вверх в обменках.
Для членов клуба это ок.
Investor_K
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