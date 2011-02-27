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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:58
Evgeny написав:
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:04
Игорь Алексеевич написав: Evgeny написав:
Сегодня забрал доллары в Альянсе
Дружил с Альянсом до войны, проблем не было. Но, сможет ли он выстоять сейчас...????
я - только по гривне - как дружил так и дружу.
По валюте -не рискую - шампанского не п'ю , в отличии от , например, Evgeny
(респект!).
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flysoulfly
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:18
flysoulfly написав:
напомните, плиз
в Райф АТБ-карту как правильно пополнить около 100к налом
для последующего оформления конвертдепо
(ранеее я тут уже оформлял через приложение и заводил безналом).
Слышал, что если до 100к, то вроде можно сказать кассирше, что пополняешь депозит "универсальный бессрочный", а потом с него сразу снять на карту. Инфа непроверенная
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:03
flysoulfly Карту в Аккорде под депозит не открывают, в Укргазе сразу по окончанию депозита средства зачисляются на карту, снимала с карты
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larynya
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:25
larynya написав:flysoulfly
Карту в Аккорде под депозит не открывают
не знаю, но у многих она была уже: например, валютная виртуалка для выплат процентов и тела обычных валютных депозитов.
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flysoulfly
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:35
flysoulfly написав: larynya написав:flysoulfly
Карту в Аккорде под депозит не открывают
не знаю, но у многих она была уже: например, валютная виртуалка для выплат процентов и тела обычных валютных депозитов.
в тих, в кого не було, то можна було відкрити. Інакше ж не відкрити депозит?
А у відділенні може і не відкривають. Перший депозит виплачували у повному розмірі з 2630.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:41
flysoulfly написав:
Игорь Алексеевич написав: Evgeny написав:
Сегодня забрал доллары в Альянсе
Дружил с Альянсом до войны, проблем не было. Но, сможет ли он выстоять сейчас...????
я - только по гривне - как дружил так и дружу.
По валюте -не рискую - шампанского не п'ю , в отличии от , например, Evgeny
(респект!).
Этим летом Альянс выдал 5-тизначную сумму баксов без всяких проблем (за несколько подходов, конечно)
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:52
Доллар снова пополз вверх в обменках.
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Порт
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:22
Порт написав:
Доллар снова пополз вверх в обменках.
Для членов клуба это ок.
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