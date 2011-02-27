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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:13
alex lem написав: Evgeny написав:
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
В ТАС нет никаких 15 грн, это при снятии с Изи.
Я за 3 рабочих дня мимо отделения проходил, и зашёл по дороге напомнил девочкам.
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Evgeny
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