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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:13
alex lem написав: Evgeny написав:
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
В ТАС нет никаких 15 грн, это при снятии с Изи.
Я за 3 рабочих дня мимо отделения проходил, и зашёл по дороге напомнил девочкам.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:48
Evgeny написав: alex lem написав: Evgeny написав:
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
В ТАС нет никаких 15 грн, это при снятии с Изи.
Я за 3 рабочих дня мимо отделения проходил, и зашёл по дороге напомнил девочкам.
Дякую за відповідь. Бачу шановний mustbe вже виправив в табличці.
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alex lem
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:50
Аккорд.
Закончился в субботу 50+
Сегодня без проблем забрал новеньким американцами.
Три мес 150дол. заработал + процентики набежали 6 баксиков на кофе.
Но, что кто то там три мес. назад писал, что хрен получу обратно, а тем более с Аккорда. Но, время показало - Аккорд пока лучший как по курсу, как по простоте вложения, так и по отдаче.
Любителям палец сосать от меня привет
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:56
И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?
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