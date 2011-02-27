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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:13

  alex lem написав:
  Evgeny написав:Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%

Доллар 36,93 +0,3%

Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе

Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?


В ТАС нет никаких 15 грн, это при снятии с Изи.
Я за 3 рабочих дня мимо отделения проходил, и зашёл по дороге напомнил девочкам.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:48

  Evgeny написав:
  alex lem написав:
  Evgeny написав:Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%

Доллар 36,93 +0,3%

Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе

Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?


В ТАС нет никаких 15 грн, это при снятии с Изи.
Я за 3 рабочих дня мимо отделения проходил, и зашёл по дороге напомнил девочкам.

Дякую за відповідь. Бачу шановний mustbe вже виправив в табличці.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:50

Аккорд.
Закончился в субботу 50+
Сегодня без проблем забрал новеньким американцами.
Три мес 150дол. заработал + процентики набежали 6 баксиков на кофе.
Но, что кто то там три мес. назад писал, что хрен получу обратно, а тем более с Аккорда. Но, время показало - Аккорд пока лучший как по курсу, как по простоте вложения, так и по отдаче. :P
Любителям палец сосать от меня привет :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:56

И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:27

  asti написав:И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?

Не опять, а снова))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:35

  ScaryBee написав:
  flysoulfly написав:
  larynya написав:flysoulfly Карту в Аккорде под депозит не открывают
не знаю, но у многих она была уже: например, валютная виртуалка для выплат процентов и тела обычных валютных депозитов.

в тих, в кого не було, то можна було відкрити. Інакше ж не відкрити депозит?
А у відділенні може і не відкривають. Перший депозит виплачували у повному розмірі з 2630.

Як я з вулиці прийшов оформлювати конверт депо вАккорд то в відділенні сказали є два варіанти. Безкоштовно але довше з оформленням картки в гривні Найкраща або за 100 чи 120 гривнів,( не пам'ятаю точно) через якийсь рахунок. Ну звичайно наш вибір безкоштовно :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:42

  alex lem написав:Як я з вулиці прийшов оформлювати конверт депо вАккорд то в відділенні сказали є два варіанти. Безкоштовно але довше з оформленням картки в гривні Найкраща або за 100 чи 120 гривнів,( не пам'ятаю точно) через якийсь рахунок. Ну звичайно наш вибір безкоштовно :)

Это было удивительно щедрое отделение. Моё сказало, что карту бесплатно я заказать могу, но с этой заявкой меня в это же отделение пошлют, а они мне карту откроют только при наличии счёта, а это минимум 100 грн за первый. И что вместо дополнительного платного валютного можно открыть бесплатную виртуальную карту тоже не сказали. И за месяц ещё за SMS информирование содрали. В общем, Аккорд для меня - это безусловный лидер по умению сдирать комисы. В трёх других банках, где открывал конверт-депо, комисов ноль. Из них только Укргаз пытался, но на прямой вопрос "можно ли без комиса?" сознался, что можно.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:57

  asti написав:И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?
Назовите риски в этом казино?
Фидо, тоже было казино, только кто то лапу на форуме сосал, а кто то на % банка обновил себе ком. технику и ТВ купил. Тогда больше двушки баксов вытащил по процентам за 9 мес., а др. кричали риски....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 31 жов, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:06

moveton ну на початку цієї атракції з льготним доляром на депо я не поспішав, а почитав що люди пишуть де які приколи. Подяка їм. То вже в кедах бігав й казав по банкам ,,а можно без тої капості?,,
Оце ще мабуть Південний мене полюбить на абонки, але це ще поки під питанням.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28

  alex lem написав:moveton ну на початку цієї атракції з льготним доляром на депо я не поспішав, а почитав що люди пишуть де які приколи.

Хех. Я ж тоже читал. Иначе бы про карту даже слов не было: добровольно упоминать про неё в отделении не собирались. Но даже даже с моими явныи вопросами упёрлись, что без 120 грн на открытие двух счетов никак.
moveton
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