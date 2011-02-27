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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:13
alex lem написав: Evgeny написав:
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
В ТАС нет никаких 15 грн, это при снятии с Изи.
Я за 3 рабочих дня мимо отделения проходил, и зашёл по дороге напомнил девочкам.
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Evgeny
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:48
Evgeny написав: alex lem написав: Evgeny написав:
Альянс евро по нормальному курсу продаёт
36,85 +0,3%
Доллар 36,93 +0,3%
Сегодня забрал доллары в ТАС и Альянсе
Підкажіть в Тасі процедуру. Замовляли наперед? В таблиці наш шановний ТС пише що 15 грн за зняття цього депо. Таке було в Вас? І взагалі коли цей коміс з'явився. Чи це за конвертдепо Ізи який знімають в Тасі?
В ТАС нет никаких 15 грн, это при снятии с Изи.
Я за 3 рабочих дня мимо отделения проходил, и зашёл по дороге напомнил девочкам.
Дякую за відповідь. Бачу шановний mustbe вже виправив в табличці.
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alex lem
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:50
Аккорд.
Закончился в субботу 50+
Сегодня без проблем забрал новеньким американцами.
Три мес 150дол. заработал + процентики набежали 6 баксиков на кофе.
Но, что кто то там три мес. назад писал, что хрен получу обратно, а тем более с Аккорда. Но, время показало - Аккорд пока лучший как по курсу, как по простоте вложения, так и по отдаче.
Любителям палец сосать от меня привет
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:56
И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:27
asti написав:
И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?
Не опять, а снова))
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Evgeny
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:35
ScaryBee написав: flysoulfly написав: larynya написав:flysoulfly
Карту в Аккорде под депозит не открывают
не знаю, но у многих она была уже: например, валютная виртуалка для выплат процентов и тела обычных валютных депозитов.
в тих, в кого не було, то можна було відкрити. Інакше ж не відкрити депозит?
А у відділенні може і не відкривають. Перший депозит виплачували у повному розмірі з 2630.
Як я з вулиці прийшов оформлювати конверт депо вАккорд то в відділенні сказали є два варіанти. Безкоштовно але довше з оформленням картки в гривні Найкраща або за 100 чи 120 гривнів,( не пам'ятаю точно) через якийсь рахунок. Ну звичайно наш вибір безкоштовно
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alex lem
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:42
alex lem написав:
Як я з вулиці прийшов оформлювати конверт депо вАккорд то в відділенні сказали є два варіанти. Безкоштовно але довше з оформленням картки в гривні Найкраща або за 100 чи 120 гривнів,( не пам'ятаю точно) через якийсь рахунок. Ну звичайно наш вибір безкоштовно
Это было удивительно щедрое отделение. Моё сказало, что карту бесплатно я заказать могу, но с этой заявкой меня в это же отделение пошлют, а они мне карту откроют только при наличии счёта, а это минимум 100 грн за первый. И что вместо дополнительного платного валютного можно открыть бесплатную виртуальную карту тоже не сказали. И за месяц ещё за SMS информирование содрали. В общем, Аккорд для меня - это безусловный лидер по умению сдирать комисы. В трёх других банках, где открывал конверт-депо, комисов ноль. Из них только Укргаз пытался, но на прямой вопрос "можно ли без комиса?" сознался, что можно.
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moveton
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:57
asti написав:
И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?
Назовите риски в этом казино?
Фидо, тоже было казино, только кто то лапу на форуме сосал, а кто то на % банка обновил себе ком. технику и ТВ купил. Тогда больше двушки баксов вытащил по процентам за 9 мес., а др. кричали риски....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 31 жов, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:06
moveton ну на початку цієї атракції з льготним доляром на депо я не поспішав, а почитав що люди пишуть де які приколи. Подяка їм. То вже в кедах бігав й казав по банкам ,,а можно без тої капості?,,
Оце ще мабуть Південний мене полюбить на абонки, але це ще поки під питанням.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28
alex lem написав:moveton
ну на початку цієї атракції з льготним доляром на депо я не поспішав, а почитав що люди пишуть де які приколи.
Хех. Я ж тоже читал. Иначе бы про карту даже слов не было: добровольно упоминать про неё в отделении не собирались. Но даже даже с моими явныи вопросами упёрлись, что без 120 грн на открытие двух счетов никак.
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