Додано: Пон 31 жов, 2022 21:37

Игорь Алексеевич написав: У михи были хорошие проценты, а потом предложил больше и народ по тупости ставил подписи без участия фонда. У михи были хорошие проценты, а потом предложил больше и народ по тупости ставил подписи без участия фонда.

В моём Михайловском было почему-то несколько иначе: сразу после банкопада, когда он записался в выплачивающие компенсацию Фонда, он честно предлагал два варианта: под Фонд, но поменьше проценты или без Фонда, но побольше. И тогда это было вполне выгодно. Через годик уже вариантов не было, но договора заключались именно с банком и поэтому подпадали под Фонд. А ещё через полгода-год продолжало быть без вариантов, но на новый срок депо уже втихую заключались не на банк, а на левую контору и понять, что это уже не под Фонд было не так уж с первого взгляда и понятно. А когда знаешь, что предыдущий депо был под Фонд, не очень-то ждёшь такого подвоха. Пониманию, что не оправдание, но и не совсем уж откровенная тупость.