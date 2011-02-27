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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:20
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:41
Я и сейчас не рекомендую все средства вкладывать в эту программу. Я лично вкладываю в разные программы не больше 20% - 30%, личного капитала. Это любой чел, который ежедневно работает с финансами так делает. Кроме этой программы у меня есть и др. вложения. А ещё в любой программе надо быть первым, тогда риск оправдан.
Додано: Пон 31 жов, 2022 21:16
У вашего Фидо был когда-то сводный брат - Михайловский
из которого мы до сих пор не всё вытащили...
Додано: Пон 31 жов, 2022 21:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Совершенно разные банки и совершенно разные условия. Надо читать договора, а потом бежать в кассу. У михи были хорошие проценты, а потом предложил больше и народ по тупости ставил подписи без участия фонда. У ФИДО 65% годовых и под фонд все вклады.
Додано: Пон 31 жов, 2022 21:37
В моём Михайловском было почему-то несколько иначе: сразу после банкопада, когда он записался в выплачивающие компенсацию Фонда, он честно предлагал два варианта: под Фонд, но поменьше проценты или без Фонда, но побольше. И тогда это было вполне выгодно. Через годик уже вариантов не было, но договора заключались именно с банком и поэтому подпадали под Фонд. А ещё через полгода-год продолжало быть без вариантов, но на новый срок депо уже втихую заключались не на банк, а на левую контору и понять, что это уже не под Фонд было не так уж с первого взгляда и понятно. А когда знаешь, что предыдущий депо был под Фонд, не очень-то ждёшь такого подвоха. Пониманию, что не оправдание, но и не совсем уж откровенная тупость.
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Не в такой святой день его вспоминать)
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