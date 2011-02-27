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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:20
Игорь Алексеевич написав:
, Назовите риски в этом казино?
,
Игорь Алексеевич написав:
50+ не советую вкладывать 100% свой капитал.
Максимум 30% - иначе программа сырая и что бы потом не было у многих разочарований, как жить дальше. Форум потом не поможет.
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J
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:41
J написав: Игорь Алексеевич написав:
, Назовите риски в этом казино?
,
Игорь Алексеевич написав:
50+ не советую вкладывать 100% свой капитал.
Максимум 30% - иначе программа сырая и что бы потом не было у многих разочарований, как жить дальше. Форум потом не поможет.
Я и сейчас не рекомендую все средства вкладывать в эту программу. Я лично вкладываю в разные программы не больше 20% - 30%, личного капитала. Это любой чел, который ежедневно работает с финансами так делает. Кроме этой программы у меня есть и др. вложения. А ещё в любой программе надо быть первым, тогда риск оправдан.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:16
Игорь Алексеевич написав: asti написав:
И куда деньги определили, опять в казино
или решили остановиться?
Фидо, тоже было казино, только кто то лапу на форуме сосал, а кто то на % банка обновил себе ком. технику и ТВ купил. Тогда больше двушки баксов вытащил по процентам за 9 мес.,
а др. кричали риски....
У вашего Фидо был когда-то сводный брат - Михайловский
из которого мы до сих пор не всё вытащили...
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asti
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:25
asti написав:
У вашего Фидо был когда-то сводный брат - Михайловский
из которого мы до сих пор не всё вытащили...
Совершенно разные банки и совершенно разные условия. Надо читать договора, а потом бежать в кассу. У михи были хорошие проценты, а потом предложил больше и народ по тупости ставил подписи без участия фонда. У ФИДО 65% годовых и под фонд все вклады.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:37
Игорь Алексеевич написав:
У михи были хорошие проценты, а потом предложил больше и народ по тупости ставил подписи без участия фонда.
В моём Михайловском было почему-то несколько иначе: сразу после банкопада, когда он записался в выплачивающие компенсацию Фонда, он честно предлагал два варианта: под Фонд, но поменьше проценты или без Фонда, но побольше. И тогда это было вполне выгодно. Через годик уже вариантов не было, но договора заключались именно с банком и поэтому подпадали под Фонд. А ещё через полгода-год продолжало быть без вариантов, но на новый срок депо уже втихую заключались не на банк, а на левую контору и понять, что это уже не под Фонд было не так уж с первого взгляда и понятно. А когда знаешь, что предыдущий депо был под Фонд, не очень-то ждёшь такого подвоха. Пониманию, что не оправдание, но и не совсем уж откровенная тупость.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:10
asti написав:сводный брат - Михайловский
Не в такой святой день его вспоминать)
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Ромасик
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:43
Ромасик написав:
asti написав:сводный брат - Михайловский
Не в такой святой день его вспоминать)
Как раз в такой/))
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asti
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:20
asti написав: Ромасик написав:
asti написав:сводный брат - Михайловский
Не в такой святой день его вспоминать)
Как раз в такой/))
Маякни мне в личку, есть пару вопросов не для форума, ты закрыл личку
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