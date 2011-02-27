Хех. Я ж тоже читал. Иначе бы про карту даже слов не было: добровольно упоминать про неё в отделении не собирались. Но даже даже с моими явныи вопросами упёрлись, что без 120 грн на открытие двух счетов никак.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28
Хех. Я ж тоже читал. Иначе бы про карту даже слов не было: добровольно упоминать про неё в отделении не собирались. Но даже даже с моими явныи вопросами упёрлись, что без 120 грн на открытие двух счетов никак.
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:20
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:41
Я и сейчас не рекомендую все средства вкладывать в эту программу. Я лично вкладываю в разные программы не больше 20% - 30%, личного капитала. Это любой чел, который ежедневно работает с финансами так делает. Кроме этой программы у меня есть и др. вложения. А ещё в любой программе надо быть первым, тогда риск оправдан.
Додано: Вів 01 лис, 2022 08:26
Неправильно, депо повертається на рахунок "для виплат", видача готівки з якого безкоштовно
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