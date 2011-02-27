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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28
alex lem написав:moveton
ну на початку цієї атракції з льготним доляром на депо я не поспішав, а почитав що люди пишуть де які приколи.
Хех. Я ж тоже читал. Иначе бы про карту даже слов не было: добровольно упоминать про неё в отделении не собирались. Но даже даже с моими явныи вопросами упёрлись, что без 120 грн на открытие двух счетов никак.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:20
Игорь Алексеевич написав:
, Назовите риски в этом казино?
,
Игорь Алексеевич написав:
50+ не советую вкладывать 100% свой капитал.
Максимум 30% - иначе программа сырая и что бы потом не было у многих разочарований, как жить дальше. Форум потом не поможет.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:41
J написав: Игорь Алексеевич написав:
, Назовите риски в этом казино?
,
Игорь Алексеевич написав:
50+ не советую вкладывать 100% свой капитал.
Максимум 30% - иначе программа сырая и что бы потом не было у многих разочарований, как жить дальше. Форум потом не поможет.
Я и сейчас не рекомендую все средства вкладывать в эту программу. Я лично вкладываю в разные программы не больше 20% - 30%, личного капитала. Это любой чел, который ежедневно работает с финансами так делает. Кроме этой программы у меня есть и др. вложения. А ещё в любой программе надо быть первым, тогда риск оправдан.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 08:26
agrobabruisk95 написав:
А правильно я розумію, що при знятті з райфайзену - буде застосована коміссія в 1.2% ?
Може відобразити це в таблиці, бо тільки зараз про це дізнався від оператора в чаті.
Поклав 1350, а як знімати так 1333.
Неправильно, депо повертається на рахунок "для виплат", видача готівки з якого безкоштовно
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:26
Дол. опять вверх.
Значит можно опять на три мес. минималку кинуть обменник - банк - дело
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:29
Игорь Алексеевич написав:
Аккорд.
Закончился в субботу 50+
Сегодня без проблем забрал новеньким американцами.
Три мес 150дол. заработал + процентики набежали 6 баксиков на кофе.
Но, что кто то там три мес. назад писал, что хрен получу обратно, а тем более с Аккорда. Но, время показало - Аккорд пока лучший как по курсу, как по простоте вложения, так и по отдаче.
Любителям палец сосать от меня привет
Аналогічно в Аккорді закінчився депозит у неділю, віддали у понеділок без проблем. Аккорд the best
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:01
Ну що?
Вже, як мінімум після Нового року - я НЕ буду тут вибачатись і їсти віртуального капелюха!Додано: Вів 01 лис, 2022 10:17
Валютний ринок в контексті ДС
seruy_u написав:prodigy
Я так понимаю зависит от региона,Укргаз Сумская обл. пока морозятся не отдает.Говорят, когда будет подкрепление,в октябре не было а может переложите, а может гривной заберете.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:18
Успіх написав:
Ну що?
Вже, як мінімум після Нового року - я НЕ буду тут вибачатись і їсти віртуального капелюха!Додано: Вів 01 лис, 2022 10:17
Валютний ринок в контексті ДС
seruy_u написав:prodigy
Я так понимаю зависит от региона,Укргаз Сумская обл. пока морозятся не отдает.Говорят, когда будет подкрепление,в октябре не было а может переложите, а может гривной заберете.
Укргаз все так полюбляют, у людей в голове, если госуд.. значит всё отдадут. Мышление обычного человека.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:45
Успіх написав:
Ну що?
Надто мало , з огляду на те, скільки бісив тут всіх своїми "розовими поні".
Ще один урок пустій базікалці!!
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Hotab
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:10
Hotab написав:
Надто мало
Надто мало для макання 2-3х деяких форумчан, але достаньо для того, щоб я вже тут НЕ вибачався і їв віртуального капелюха!))
Та - ще не вечір!©
Подивимось, чи так буде через місяць?
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