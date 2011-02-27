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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:16

Думаю в этой программе не так много участвует населения страны. многие выехали, многие не имеют средств, многие на оккуп. территории. Поэтому до 20% населения, кто вложился в программу - это не критично. Хотя я думаю и того меньше, прибл. до 10% кто участвует. Основная масса была в середине августа - начало сентября.
В городах не на стыке с передовой, то будут отдавать без проблем, правда некоторые кассы будут задалбовать впихнуть одну две купюры старые или с пятнами.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:34

  Игорь Алексеевич написав: некоторые кассы будут задалбовать впихнуть одну две купюры старые или с пятнами.
ну так это вообще банальная связанная с валютой история и никак не является особенностью темы именно данной ветки.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:58

  Игорь Алексеевич написав:Думаю в этой программе не так много участвует населения страны. многие выехали, многие не имеют средств, многие на оккуп. территории. Поэтому до 20% населения, кто вложился в программу - это не критично. Хотя я думаю и того меньше, прибл. до 10% кто участвует. Основная масса была в середине августа - начало сентября.
В городах не на стыке с передовой, то будут отдавать без проблем, правда некоторые кассы будут задалбовать впихнуть одну две купюры старые или с пятнами.

безготівкові долари беруться із міжбанку, а обнал його робить комбанкам НБУ за 0.5%,
так що ніякою тут піраміди нема.
Коли запрацює нормально міжбанк і курс буде на ньому встановлюватиметься ринковими методами, тоді "схема" конвертаційного депозита стане зайвою
flyman
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