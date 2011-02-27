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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28

  alex lem написав:moveton ну на початку цієї атракції з льготним доляром на депо я не поспішав, а почитав що люди пишуть де які приколи.

Хех. Я ж тоже читал. Иначе бы про карту даже слов не было: добровольно упоминать про неё в отделении не собирались. Но даже даже с моими явныи вопросами упёрлись, что без 120 грн на открытие двух счетов никак.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:20

  Игорь Алексеевич написав:, Назовите риски в этом казино?
,


  Игорь Алексеевич написав:50+ не советую вкладывать 100% свой капитал.
Максимум 30% - иначе программа сырая и что бы потом не было у многих разочарований, как жить дальше. Форум потом не поможет.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:41

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:, Назовите риски в этом казино?
,


  Игорь Алексеевич написав:50+ не советую вкладывать 100% свой капитал.
Максимум 30% - иначе программа сырая и что бы потом не было у многих разочарований, как жить дальше. Форум потом не поможет.

Я и сейчас не рекомендую все средства вкладывать в эту программу. Я лично вкладываю в разные программы не больше 20% - 30%, личного капитала. Это любой чел, который ежедневно работает с финансами так делает. Кроме этой программы у меня есть и др. вложения. А ещё в любой программе надо быть первым, тогда риск оправдан.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:26

  agrobabruisk95 написав:А правильно я розумію, що при знятті з райфайзену - буде застосована коміссія в 1.2% ?
Може відобразити це в таблиці, бо тільки зараз про це дізнався від оператора в чаті.
Поклав 1350, а як знімати так 1333. :evil:

Неправильно, депо повертається на рахунок "для виплат", видача готівки з якого безкоштовно
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:26

Дол. опять вверх.
Значит можно опять на три мес. минималку кинуть обменник - банк - дело
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Закончился в субботу 50+
Сегодня без проблем забрал новеньким американцами.
Три мес 150дол. заработал + процентики набежали 6 баксиков на кофе.
Но, что кто то там три мес. назад писал, что хрен получу обратно, а тем более с Аккорда. Но, время показало - Аккорд пока лучший как по курсу, как по простоте вложения, так и по отдаче.
Любителям палец сосать от меня привет


Аналогічно в Аккорді закінчився депозит у неділю, віддали у понеділок без проблем. Аккорд the best :D
doctorprj01
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:16

Думаю в этой программе не так много участвует населения страны. многие выехали, многие не имеют средств, многие на оккуп. территории. Поэтому до 20% населения, кто вложился в программу - это не критично. Хотя я думаю и того меньше, прибл. до 10% кто участвует. Основная масса была в середине августа - начало сентября.
В городах не на стыке с передовой, то будут отдавать без проблем, правда некоторые кассы будут задалбовать впихнуть одну две купюры старые или с пятнами.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:34

  Игорь Алексеевич написав: некоторые кассы будут задалбовать впихнуть одну две купюры старые или с пятнами.
ну так это вообще банальная связанная с валютой история и никак не является особенностью темы именно данной ветки.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:58

  Игорь Алексеевич написав:Думаю в этой программе не так много участвует населения страны. многие выехали, многие не имеют средств, многие на оккуп. территории. Поэтому до 20% населения, кто вложился в программу - это не критично. Хотя я думаю и того меньше, прибл. до 10% кто участвует. Основная масса была в середине августа - начало сентября.
В городах не на стыке с передовой, то будут отдавать без проблем, правда некоторые кассы будут задалбовать впихнуть одну две купюры старые или с пятнами.

безготівкові долари беруться із міжбанку, а обнал його робить комбанкам НБУ за 0.5%,
так що ніякою тут піраміди нема.
Коли запрацює нормально міжбанк і курс буде на ньому встановлюватиметься ринковими методами, тоді "схема" конвертаційного депозита стане зайвою
flyman
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