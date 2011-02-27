RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:41

І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
asti
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:42

kuzmich

а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же
camerondallas120530
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:50

  asti написав:Коротше кажучи замандався я з цим доляром: купив по 40,5, здав по 40,3... Закинув гривню у ТАС до лютого по 37,3... Побачимо))

Я так понимаю, что через три месяца покупка доллара свалится до 37 или ниже? :wink:
А почему не в Изю, который та же Тася, но дешевле?

mustbe, забегал сегодня в УБИБ. Сказали, что акцию с конверт депо (+0.5% ставки депо и курс на депо ровно НБУ+1%) продлили до декабря, но понизили ставку на собственно валютном депо. Поэтому на акционном в 3 месяца и выплате в конце уже только (0.6 + 0.5) = 1.1%. Можно подправлять таблицу.
Там же ещё вдруг попытались напугать, что если на депо вносить безналом, то выплата налички будет с комисом, но потом перезвонили и обнадёжили, что, как минимум, на акционный можно деньги вносить в любой форме.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 23.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 251252253254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], lubopytnaya, ustinovse і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50772
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6047
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.