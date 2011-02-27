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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 лис, 2022 16:41
І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
Додано: Вів 01 лис, 2022 16:42
kuzmich
а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же
Додано: Вів 01 лис, 2022 16:50
Я так понимаю, что через три месяца покупка доллара свалится до 37 или ниже?
А почему не в Изю, который та же Тася, но дешевле?
mustbe, забегал сегодня в УБИБ. Сказали, что акцию с конверт депо (+0.5% ставки депо и курс на депо ровно НБУ+1%) продлили до декабря, но понизили ставку на собственно валютном депо. Поэтому на акционном в 3 месяца и выплате в конце уже только (0.6 + 0.5) = 1.1%. Можно подправлять таблицу.
Там же ещё вдруг попытались напугать, что если на депо вносить безналом, то выплата налички будет с комисом, но потом перезвонили и обнадёжили, что, как минимум, на акционный можно деньги вносить в любой форме.
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:01
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