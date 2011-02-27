Додано: Вів 01 лис, 2022 16:50

asti написав: Коротше кажучи замандався я з цим доляром: купив по 40,5, здав по 40,3... Закинув гривню у ТАС до лютого по 37,3... Побачимо)) Коротше кажучи замандався я з цим доляром: купив по 40,5, здав по 40,3... Закинув гривню у ТАС до лютого по 37,3... Побачимо))

Я так понимаю, что через три месяца покупка доллара свалится до 37 или ниже?А почему не в Изю, который та же Тася, но дешевле?, забегал сегодня в УБИБ. Сказали, что акцию с конверт депо (+0.5% ставки депо и курс на депо ровно НБУ+1%) продлили до декабря, но понизили ставку на собственно валютном депо. Поэтому на акционном в 3 месяца и выплате в конце уже только (0.6 + 0.5) = 1.1%. Можно подправлять таблицу.Там же ещё вдруг попытались напугать, что если на депо вносить безналом, то выплата налички будет с комисом, но потом перезвонили и обнадёжили, что, как минимум, на акционный можно деньги вносить в любой форме.