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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 лис, 2022 16:41
І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
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asti
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:42
kuzmich
а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же
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camerondallas120530
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:50
asti написав:
Коротше кажучи замандався я з цим доляром: купив по 40,5, здав по 40,3... Закинув гривню у ТАС до лютого по 37,3... Побачимо))
Я так понимаю, что через три месяца покупка доллара свалится до 37 или ниже?
А почему не в Изю, который та же Тася, но дешевле?mustbe
, забегал сегодня в УБИБ. Сказали, что акцию с конверт депо (+0.5% ставки депо и курс на депо ровно НБУ+1%) продлили до декабря, но понизили ставку на собственно валютном депо. Поэтому на акционном в 3 месяца и выплате в конце уже только (0.6 + 0.5) = 1.1%. Можно подправлять таблицу.
Там же ещё вдруг попытались напугать, что если на депо вносить безналом, то выплата налички будет с комисом, но потом перезвонили и обнадёжили, что, как минимум, на акционный можно деньги вносить в любой форме.
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moveton
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:01
camerondallas120530 написав:kuzmich
а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же
я знаю про кэш-ин, в кассе бесплатное пополнение от 100к, как-то в приемник пихать к примеру 90к, чтоб не зажевало и не проглотило, стремновато
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kuzmich
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:00
moveton написав: asti написав:
Коротше кажучи замандався я з цим доляром: купив по 40,5, здав по 40,3... Закинув гривню у ТАС до лютого по 37,3... Побачимо))
Я так понимаю, что через три месяца покупка доллара свалится до 37 или ниже?
А почему не в Изю, который та же Тася, но дешевле?
Я не исключаю такого развития событий и писал уже здесь об этом кажется - все опасаются что им не выдадут их доллары, что ситуация станет настолько критической что банки не смогут исполнять свои обязательства, а может случится так что не выйдет сдать доллар даже по курсу его покупки. По-поводу ИЗИ не знаю, там комиссии какие-то при выдаче. Да и курс в ТАСе в общем приятный. Если я не ошибаюсь из системных банков
в ТАСе самый низкий))
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asti
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:07
asti
Изи это рекламная фишка. Договор вы заключаете с ТАС банком.
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Evgeny
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:08
Забрал сегодня Отп, Укргаз, Аккорд, Тас. Отп выдал даже 3 доллара.
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Danik
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:09
asti написав:
Я не исключаю такого развития событий и писал уже здесь об этом кажется - все опасаются что им не выдадут их доллары, что ситуация станет настолько критической что банки не смогут исполнять свои обязательства, а может случится так что не выйдет сдать доллар даже по курсу его покупки.
откривайте вклад с виплатой на карту , закроется - упадут на карту и будут там ждать , пока пройдет суета. Не будет столь крит ситуации . в любом случае останется западная, куда все и перейдет.
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Goodman
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:33
Evgeny написав:asti
Изи это рекламная фишка. Договор вы заключаете с ТАС банком.
В любом случае вопрос с ТАСом для меня скорее всего закрыт -
у меня там уже много наменяно + свои баксы лежат на текущем))
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asti
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:35
Goodman написав: asti написав:
Я не исключаю такого развития событий и писал уже здесь об этом кажется - все опасаются что им не выдадут их доллары, что ситуация станет настолько критической что банки не смогут исполнять свои обязательства, а может случится так что не выйдет сдать доллар даже по курсу его покупки.
откривайте вклад с виплатой на карту , закроется - упадут на карту и будут там ждать , пока пройдет суета. Не будет столь крит ситуации . в любом случае останется западная, куда все и перейдет.
У меня и так основная масса вкладов с выплатой на карту))
Только не думаю, что это так важно, если будут проблемы доллар не выдадут ни с карты или со счета. А за границу я выехать и снять тоже в обозримом будущем не смогу))
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asti
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