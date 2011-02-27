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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:41

І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:42

kuzmich

а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же
camerondallas120530
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:50

  asti написав:Коротше кажучи замандався я з цим доляром: купив по 40,5, здав по 40,3... Закинув гривню у ТАС до лютого по 37,3... Побачимо))

Я так понимаю, что через три месяца покупка доллара свалится до 37 или ниже? :wink:
А почему не в Изю, который та же Тася, но дешевле?

mustbe, забегал сегодня в УБИБ. Сказали, что акцию с конверт депо (+0.5% ставки депо и курс на депо ровно НБУ+1%) продлили до декабря, но понизили ставку на собственно валютном депо. Поэтому на акционном в 3 месяца и выплате в конце уже только (0.6 + 0.5) = 1.1%. Можно подправлять таблицу.
Там же ещё вдруг попытались напугать, что если на депо вносить безналом, то выплата налички будет с комисом, но потом перезвонили и обнадёжили, что, как минимум, на акционный можно деньги вносить в любой форме.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:01

  camerondallas120530 написав:kuzmich

а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же

я знаю про кэш-ин, в кассе бесплатное пополнение от 100к, как-то в приемник пихать к примеру 90к, чтоб не зажевало и не проглотило, стремновато
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:00

  moveton написав:
  asti написав:Коротше кажучи замандався я з цим доляром: купив по 40,5, здав по 40,3... Закинув гривню у ТАС до лютого по 37,3... Побачимо))

Я так понимаю, что через три месяца покупка доллара свалится до 37 или ниже? :wink:
А почему не в Изю, который та же Тася, но дешевле?
Я не исключаю такого развития событий и писал уже здесь об этом кажется - все опасаются что им не выдадут их доллары, что ситуация станет настолько критической что банки не смогут исполнять свои обязательства, а может случится так что не выйдет сдать доллар даже по курсу его покупки. По-поводу ИЗИ не знаю, там комиссии какие-то при выдаче. Да и курс в ТАСе в общем приятный. Если я не ошибаюсь из системных банков
в ТАСе самый низкий))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:07

asti

Изи это рекламная фишка. Договор вы заключаете с ТАС банком.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Забрал сегодня Отп, Укргаз, Аккорд, Тас. Отп выдал даже 3 доллара.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:Я не исключаю такого развития событий и писал уже здесь об этом кажется - все опасаются что им не выдадут их доллары, что ситуация станет настолько критической что банки не смогут исполнять свои обязательства, а может случится так что не выйдет сдать доллар даже по курсу его покупки.

откривайте вклад с виплатой на карту , закроется - упадут на карту и будут там ждать , пока пройдет суета. Не будет столь крит ситуации . в любом случае останется западная, куда все и перейдет.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:33

  Evgeny написав:asti

Изи это рекламная фишка. Договор вы заключаете с ТАС банком.
В любом случае вопрос с ТАСом для меня скорее всего закрыт -
у меня там уже много наменяно + свои баксы лежат на текущем))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:35

  Goodman написав:
  asti написав:Я не исключаю такого развития событий и писал уже здесь об этом кажется - все опасаются что им не выдадут их доллары, что ситуация станет настолько критической что банки не смогут исполнять свои обязательства, а может случится так что не выйдет сдать доллар даже по курсу его покупки.
откривайте вклад с виплатой на карту , закроется - упадут на карту и будут там ждать , пока пройдет суета. Не будет столь крит ситуации . в любом случае останется западная, куда все и перейдет.
У меня и так основная масса вкладов с выплатой на карту))
Только не думаю, что это так важно, если будут проблемы доллар не выдадут ни с карты или со счета. А за границу я выехать и снять тоже в обозримом будущем не смогу))
asti
 
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