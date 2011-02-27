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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 06:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti.
Вірите у гривню?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 07:32

  asti написав:І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
дожилися... :shock: тобто, наприклад, $10К - це вже занадто багатенько для цієї овернадійнішої контори?
не завжди готова $ віддавати ? - таке перший раз чую :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 07:55

  Danik написав:Забрал сегодня Отп, Укргаз, Аккорд, Тас. Отп выдал даже 3 доллара.
A я даже не стал дьоргаться-забирать... Жалко времени, и стрьомно держать подматрасом :(
К тому же курс в обменках ситуативно пока еще подрастает, а курс продаж $ на конвертдепо - системно -нет. А € еще будет дешевле.
Подожду.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:00

  kuzmich написав:
  camerondallas120530 написав:kuzmich
а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же

я знаю про кэш-ин, в кассе бесплатное пополнение от 100к, как-то в приемник пихать к примеру 90к, чтоб не зажевало и не проглотило, стремновато
та отож!
и как ведут себя банкоматы при внезапном пропадании электричества :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:32

  flysoulfly написав:
  kuzmich написав:
  camerondallas120530 написав:kuzmich
а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же

я знаю про кэш-ин, в кассе бесплатное пополнение от 100к, как-то в приемник пихать к примеру 90к, чтоб не зажевало и не проглотило, стремновато
та отож!
и как ведут себя банкоматы при внезапном пропадании электричества :shock:

1. там должен быть источник бесперебойного питания (но могу сэкономить);
2. всё там решается путем написания заявления в банк, при ревизии банкомата Вам всё вернут;
3. пихать можно на все 40 бумажек за один раз, а порциями :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 09:14

  flysoulfly написав:
  asti написав:І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
дожилися... :shock: тобто, наприклад, $10К - це вже занадто багатенько для цієї овернадійнішої контори?
не завжди готова $ віддавати ? - таке перший раз чую :shock:
У нас у Кропивницькому я інколи по 2 тижні не міг забрати свої кревні, і це було, зауважте, ще до війни; а у вересні, коли були системні проблеми з видачею валюти доларів не було майже місяць! Тому так, 10 тисяч це для провінційного ТАСівського відділення зараз космічні гроші))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 09:16

  Investor_K написав:asti.
Вірите у гривню?
Вірю, що вона ще може сходити на 38,5
у середньостроковій перспективі))
asti
 
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